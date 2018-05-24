В Португалии двухлетний мальчик из Москвы впал в кому

Посольство России в Лиссабоне выясняет все обстоятельства и оказывает всю необходимую помощь семье.

В Португалии впал в кому двухлетний мальчик по имени Тихон, который отдыхал вместе с семьей в этой стране. Близкие семьи ребенка обратились за помощью в Минздрав и МЧС с просьбой о помощи в его экстренной транспортировке в Россию, так как это возможно осуществить лишь на самолете со специальным оборудованием, пишет life.ru.

- Консул в приоритетном порядке занимается ситуацией, выясняет все обстоятельства, - приводит РИА Новости слова пресс-секретаря Посольства РФ в Лиссабоне Александр Брянцев. - Все необходимые меры с нашей стороны будут приняты.

Ранее СМИ сообщали, что ребенок находится в реанимации в клинике Hospital de Santo Espirito на острове Терсейра на Азорских островах. По предварительной информации врачей, у него диагностировано осложнение после ларингита. По словам родителей, в клинике не видят смысла в перевозке мальчика ввиду неутешительных прогнозов.