В Португалии двухлетний мальчик из Москвы впал в кому

Четверг, 24 Май 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

В Португалии двухлетний мальчик из Москвы впал в кому

Двухлетний мальчик из Москвы впал в кому во время отдыха в Португалии.

Посольство России в Лиссабоне выясняет все обстоятельства и оказывает всю необходимую помощь семье.

В Португалии впал в кому двухлетний мальчик по имени Тихон, который отдыхал вместе с семьей в этой стране. Близкие семьи ребенка обратились за помощью в Минздрав и МЧС с просьбой о помощи в его экстренной транспортировке в Россию, так как это возможно осуществить лишь на самолете со специальным оборудованием, пишет life.ru.

- Консул в приоритетном порядке занимается ситуацией, выясняет все обстоятельства, - приводит РИА Новости слова пресс-секретаря Посольства РФ в Лиссабоне Александр Брянцев. - Все необходимые меры с нашей стороны будут приняты.

Ранее СМИ сообщали, что ребенок находится в реанимации в клинике Hospital de Santo Espirito на острове Терсейра на Азорских островах. По предварительной информации врачей, у него диагностировано осложнение после ларингита. По словам родителей, в клинике не видят смысла в перевозке мальчика ввиду неутешительных прогнозов.

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