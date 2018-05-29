В Португалии могут легализовать эвтаназию

Вторник, 29 Май 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

В Португалии могут легализовать эвтаназию

Если парламент проголосует за, то президент страны будет иметь право вето.

Парламент Португалии обсудят возможность снятия запрета на эвтаназию, сообщает regnum.ru.

Сегодня 29 мая, законодателям придется определиться в данном вопросе. В основном сторонниками легализации эвтаназии являются левые партии, которые занимают большинство мест в законодательном органе страны. Если они одобрят подобную меру, то она может быть заблокирована президентом страны.

Напомним, сторонники легализации эвтаназии утверждают, что она необходима из соображений гуманизма. Однако в этом ими осуществляется подмена понятий, так как гуманизм как раз подразумевает признание человеческой жизни высшей ценностью.

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