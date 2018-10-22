В Португалии могут отказаться от повышения налога для букмекеров
В настоящее время правительство Португалии рассматривает вопрос об изменении системы налогообложения для операторов азартных онлайн-игр.
На прошлой неделе португальские СМИ опубликовали информацию о том, что налоговая ставка для операторов онлайн-гемблинга будет установлена на уровне 25% и станет фиксированной, в то время как ранее она составляла от 15% до 30% в зависимости от доходов компании.
Однако через несколько дней журналисты опровергли эту информацию. Согласно новому сообщению, налог на онлайн-гемблинг был исключен из планируемого бюджета. Документ был представлен парламентом, пишет logincasino.com.
Дискуссия в отношении введения новой системы налогообложения индустрии азартных игр начнется 30 октября. Окончательное голосование состоится 30 ноября.
Эксперты считают, что данное решение обусловлено опасениями правительства, что местный регулируемый гемблинг-рынок покинут все операторы, которым будет невыгодно работать в условиях столь высокого налогообложения.
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