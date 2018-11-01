В Португалии обнаружили "вторжение" эвкалиптов

Четверг, 01 Ноябрь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

В Португалии обнаружили

В Португалии на пострадавших от лесных пожаров территориях стали активно расти эвкалипты.

Это обнаружили исследователи из Высшей сельскохозяйственной школы Коимбры (ESAC), проанализировав изображения с дронов, сообщает "Евро Пульс".

Ученые насчитали больше двух тысяч молодых деревьев на площади три тысячи квадратных километров, где летом 2017 года бушевали пожары. Эти эвкалипты выросли сами по себе на заброшенных участках сгоревшего леса, которые никак не восстанавливались после пожара, пишет РИА Новости.

Эвкалиптовые рощи очень опасны в тех местах, где регулярно случаются лесные пожары: они легко воспламеняются из-за высокого содержания масел, к тому же сильно чадят при горении.

Ученые посоветовали властям и лесничествам проследить за этой ситуацией и при необходимости вырубить часть деревьев. Эвкалипт — не "коренной житель" Португалии, и ведет он себя как вид-захватчик — вытесняет местные виды и снижает биоразнообразие.

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