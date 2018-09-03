В Португалии оценили Lada 4×4 Vision

Как отмечает портал, Lada 4×4 Vision удостоилась положительной реакции общественности и прессы, поэтому стоит ожидать запуска серийного производства модели.

При этом издание указывает, что АвтоВАЗ уже имеет хоть и устаревший, но обладающий отличными характеристиками внедорожник — "Нива", которому, как отмечает Observador, наконец нашли достойного преемника.

Lada 4×4 Vision будет способна соперничать с самыми лучшими европейскими аналогами в данном сегменте, как минимум в плане эстетичности, пишет РИА Новости.

АвтоВАЗ представил концепт новой Lada 4×4 на Московском международном автосалоне, серийный автомобиль при этом появится не раньше 2022 года.