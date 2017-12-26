В Португалии от рака скончался 20-летний футболист

Об этом сообщает пресс-служба команды.

«Эду ушел, но он никогда не покинет нас. Сегодня на небесах зажглась еще одна звезда. Покойся с миром, Эду», - говорится в сообщении.

Как сообщениям португальских СМИ, в ноябре прошлого года у нападающего была диагностирована опухоль в бедре.

Феррейра подписал контракт с клубом летом 2016 года, но не провел ни одной игры за основной состав, пишет gazeta.ru.