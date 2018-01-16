В Португалии перенесли матч из-за угрозы обрушения трибуны

Вторник, 16 Январь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

В Португалии перенесли матч из-за угрозы обрушения трибуны

В перерыве матча на одной из бетонных конструкций была обнаружена трещина.

Матч 18-го тура чемпионата Португалии по футболу между клубами «Эшторил» и «Порту» отменен из-за угрозы обрушения трибуны. Об этом сообщается на странице «Порту» в Twitter.

В перерыве матча на одной из бетонных конструкций центральной трибуны была обнаружена трещина. Зрителей экстренно эвакуировали на поле, после чего они покинули стадион.

В целях безопасности арбитр встречи решил не возобновлять матч. Вторая половина встречи будет доиграна в течение 15 дней, пишет regnum.ru.

Матч был прерван при счете 1:0 в пользу «Эшторила». На сегодняшний день «Порту» занимает второе место в чемпионате Португалии и пока не потерпел ни одного поражения.

Отметим, что стадион «Антониу Коимбра да Мота», котором проводит свои домашние матчи «Эшторил», был построен в 1938 году. Реконструкция арены проводилась в 2010 году.

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