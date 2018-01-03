В Португалии построили дом-«невидимку»

Местный музей современного искусства открыл свой новый выставочный зал, построив для этого отдельный павильон на берегу озера. Найти его будет не так-то просто, ведь здание построено из зеркальных панелей, отражающих окружающую природу.

Небольшое сооружение спроектировано специалистами португальского бюро depA и вдохновлено формами основного здания музея Серральвеш, созданного лауреатом Притцкеровской премии Алвару Сизу Виейрой. Расположение временного павильона и его «зеркальная» отделка по задумке авторов должны выступать в качестве своеобразного «моста» между музеем и живописной природой парка, пишет realt.onliner.by.

Площадь здания составила всего 35 квадратных метров. Использованное архитекторами темное стекло отражает парковую зелень, а сам объект, в свою очередь, отражается в воде озера, на берегу которого он построен.