В Португалии продолжают расти арендные ставки

По данным Королевского института сертифицированных оценщиков (RICS), недостаточный запас недвижимости - это проблема для Лиссабона, Порту и Алгарве. Участники опроса ждут повышения цен на жилье на 4,5% в ближайшие 12 месяцев, а в последующие пять лет - на 5,5%, пишет Property Wire.

По всей Португалии цены на жилье выросли за 2017 год на 12,8%. А в историческом центре Лиссабона прирост за год составил 21,1%, причем с 2013 года цены здесь выросли вдвое.

То же самое касается арендных ставок, которые резко выросли из-за дефицита объектов на рынке и высокого спроса. Респонденты уверены, что эта тенденция в ближайшем будущем также не изменится, пишет prian.ru.

Спрос со стороны покупателей в феврале 2018 года увеличился. Примерно 25% опрошенных отметили рост покупательской активности. По словам ведущего экономиста RICS Симона Рубинсона, экономика Португалии продолжает развиваться, что приводит к росту доходов населения и доверию покупателей. Поэтому в 2018 году перспективы местного рынка недвижимости остаются весьма многообещающими.

Напомним, что в феврале 2018-го цены на жилье в Португалии достигли самой высокой отметки с 2010 года.