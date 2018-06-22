В Португалии проголосовали за легализацию марихуаны для медцелей

Парламент Португалии проголосовал за легализацию марихуаны для медицинских целей, сообщает издание Observador.

Текст соответствующего законопроекта был подготовлен депутатами левого блока и поддержан всеми парламентскими группами за исключением правой CDS, которая воздержалась.

Документ предусматривает легализацию «медицинских продуктов, препаратов и субстанций на основе растений каннабиса для медицинских целей». При этом речь идет именно о препараты на основе марихуаны, а не сами растения, которые предполагается употреблять с медицинской целью, пишет korrespondent.net.

Кроме того, документ не позволяет физическим лицам выращивать марихуану, пусть и в медицинских целях.

Таким образом Португалия присоединится к ряду европейских стран, где медицинское употребление марихуаны разрешено. Речь идет, в частности, о Нидерландах, Италии, Чехии, Дании, Испании, Германии.