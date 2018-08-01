В Португалии прошел чемпионат Европы по парапланерному спорту

В нем приняли участие 150 спортсменов, в том числе и российская команда, передает телеканал «МИР 24».

В ходе чемпионата спортсменов ждало много сложностей. Погода не всегда давала легко подняться в небо, часто низкие облака усложняли даже самые простые задачи.

Всего заданий было восемь, выполнялись они на общей дистанции 567 километров. Победителем соревнований стал британец Тео Уорд. Он и получил титул чемпиона Европы, пишет mir24.tv.

«Я чувствую себя потрясающе, просто здорово, особенно завоевав «золото» в последний день, это невероятно. Соревнование было замечательным, а это место – одно из моих самых любимых. Иногда мне кажется, что я две недели видел прекрасный и безумный сон», – поделился чемпион.

Среди женщин победительницей стала француженка Сэйко Фукуока. Россияне в этот раз не смогли пробиться на высокие места.