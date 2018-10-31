В Португалии растет количество иностранных покупателей

Среда, 31 Октябрь 2018 Португалия Португалия Португалия Популярные материалы Недвижимость

В Португалии растет количество иностранных покупателей

В Португалии растет количество иностранных покупателей.

Управление по национальной статистике Португалии опубликовало последнее исследование: каждую 12-ю покупку недвижимости в стране совершает иностранец.

В среднем, иностранные покупатели потратили на португальские квадратные метры около 160 000 евро на каждую совершенную сделку, в то время как португальские граждане тратят на покупку 107 000 евро.

Количество транзакций с участием иностранцев в сфере недвижимости увеличилось почти на 20%, пишет homesoverseas.ru.

Чаще всего жилье в Португалии приобретают французы, англичане, бразильцы, китайцы и швейцарцы.

Самое большое количество сделок было заключено с недвижимостью в Алгарве (42,8%) и Лиссабоне ((35%).

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