В Португалии силовики пришли с обысками к главе Еврогруппы

Минфин заявил, что «в полной мере сотрудничает со следствием и предоставляет ему все запрашиваемые документы».

Как поясняет Neweurope, предполагается, что компания по недвижимости, которой владеет семья президента «Бенфики», могла получить незаконные налоговые льготы.

По словам Сентено, он не вступал в контакты с президентом клуба либо его домочадцами, пишет rosbalt.ru.