В Португалии силовики пришли с обысками к главе Еврогруппы
Дом министра финансов Португалии и президента Еврогруппы Марио Сентено в пятницу был обыскан по делу о налоговых схемах.
Минфин заявил, что «в полной мере сотрудничает со следствием и предоставляет ему все запрашиваемые документы».
Как поясняет Neweurope, предполагается, что компания по недвижимости, которой владеет семья президента «Бенфики», могла получить незаконные налоговые льготы.
По словам Сентено, он не вступал в контакты с президентом клуба либо его домочадцами, пишет rosbalt.ru.