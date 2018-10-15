В Португалии сотни тысяч человек остались без света из-за урагана Лесли

Понедельник, 15 Октябрь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

В Португалии сотни тысяч человек остались без света из-за урагана Лесли

Шторм вырывал с корнем деревья, ломал постройки и вызван затопления.

Сейчас он движется в сторону Испании.

Ураган Лесли, в воскресенье, 14 октября, обрушился на побережье Португалии, сообщают западные СМИ. В результате удара стихии сотни тысяч человек столкнулись с перебоями в подаче электричества, сообщает Интерфакс Украина.

Больше всего пострадал регион вокруг столицы Португалии Лиссабона, а также округа Лейрия и Коимбра. По данным СМИ, шторм вырывал деревья с корнем, ломал постройки, а также вызвал затопления.

Ранее прогнозировалось, что шторм Лесли, сформировавшийся еще 23 сентября, станет сильнейшим для Португалии за последние 150 лет. Однако он ослаб до того, как достиг португальских берегов, пишет korrespondent.net.

Тем не менее, скорость ветра достигает 180 км/ч. Власти призвали жителей прибрежных районов не покидать свои дома, а также советовали рыбакам вернуться из открытого моря в порт.

В настоящий момент Лесли движется в сторону Испании. Испанские экстренные службы прогнозируют сильные дожди в северных и восточных районах страны.

Накануне сообщалось, что Лесли движется в сторону Португалии со скоростью 120 км/час.

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