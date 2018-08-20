В Португалии турист провалился в "Лимб" во время посещения музея
Итальянский турист во время осмотра музея в Порту провалился в дыру, оказавшуюся инсталляцией "Спуск в Лимб".
Мужчина упал с высоты примерно двух с половиной метров. Он не получил серьезных травм, однако все равно отправился в больницу для осмотра.
После инцидента рядом с инсталляцией разместили предупреждающий знак, а внутрь посадили сотрудника музея.
Арт-объект "Спуск в Лимбо" представляет собой пространство кубической формы с круглым отверстием в центре пола. Ее края покрыты черной краской, что создает иллюзию бесконечной глубины, пишет РИА Новости.
Инсталляцию создал художник Аниш Капур в 1992 году.
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