В Португалии турист провалился в "Лимб" во время посещения музея

Мужчина упал с высоты примерно двух с половиной метров. Он не получил серьезных травм, однако все равно отправился в больницу для осмотра.

После инцидента рядом с инсталляцией разместили предупреждающий знак, а внутрь посадили сотрудника музея.

Арт-объект "Спуск в Лимбо" представляет собой пространство кубической формы с круглым отверстием в центре пола. Ее края покрыты черной краской, что создает иллюзию бесконечной глубины, пишет РИА Новости.

Инсталляцию создал художник Аниш Капур в 1992 году.