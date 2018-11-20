В Португалии участок дороги рухнул в каменный карьер

В центре Португалии участок дороги провалился в каменный карьер. Погибли два человека, судьба еще четверых неизвестна, сообщает 20 ноября издание Diário de Notícias.

ЧП случилось в округе Эвора. Дорога между городами Борба и Вила-Висоза проходила над каменным карьером, ее участок длиной около 100 м обрушился вниз вместе с двумя автомобилями и экскаватором.

На месте трагедии работают спасатели, задействована спецтехника и вертолеты. Не исключено, что под завалами могут находиться еще погибшие, пишет regnum.ru.

Местные жители рассказали, что дорога давно находилась в плохом состоянии, однако каких-либо мер так и не было принято.