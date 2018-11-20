В Португалии участок дороги рухнул в каменный карьер
Погибли два человека, судьба еще четверых неизвестна.
В центре Португалии участок дороги провалился в каменный карьер. Погибли два человека, судьба еще четверых неизвестна, сообщает 20 ноября издание Diário de Notícias.
ЧП случилось в округе Эвора. Дорога между городами Борба и Вила-Висоза проходила над каменным карьером, ее участок длиной около 100 м обрушился вниз вместе с двумя автомобилями и экскаватором.
На месте трагедии работают спасатели, задействована спецтехника и вертолеты. Не исключено, что под завалами могут находиться еще погибшие, пишет regnum.ru.
Местные жители рассказали, что дорога давно находилась в плохом состоянии, однако каких-либо мер так и не было принято.
Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!