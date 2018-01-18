В Португалии в ананасах нашли тонну кокаина

Несколько сотен килограммов вещества преступники спрятали в ананасы.

Сообщается, что поимка наркоторговцев была частью расследования, которое страны совместно проводили с апреля 2017 года.

Кроме 745 килограммов порошка, полицейские обнаружили лабораторию, в которой в наркотик добавляли различные примеси.

В декабре 2017-го сообщалось о поимке членов наркокартеля в испанском городе Малага. Тогда полиция арестовала 11 человек и изъяла 960 килограммов кокаина. Для маскировки товара контрабандисты также использовали ананасы.

Пиренейский полуостров - одно из главных мест, через которое наркотики ввозятся в Европу напрямую из стран Южной Америки или через Северную и Западную Африку.