В Португалии задержали десятки человек из банды «ангелов ада»

Об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на местные источники.

По данным агентства, в операциях в нескольких городах страны, осуществляемых под руководством Национального контртеррористического подразделения судебной полиции Португалии, участвовали около 500 полицейских, пишет РИА Новости.

Агентство отмечает, что правоохранители проводят обыски в домах, принадлежащих членам банды в Лиссабоне, Порту, Алмаде, Сетубале и Фару, в результате чего были задержаны 30 человек.

По предварительным данным, большинство задержанных - мотоциклисты. Судебная полиция проводит расследование из-за подозрений в причастности банды к преступной деятельности - покушениям на убийство, торговле оружием и наркотиками.