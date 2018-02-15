В Португалии зафиксировали увеличение продаж жилья

Более того, растет спрос и цены, усиливая рынок жилья. В связи с этим специалисты по недвижимости считают, что в 2018 году цена на жилые постройки могут вырасти на 5%. В Порту стоимость на объекты растет, как правило, быстрее всего, поэтому показатели будут выше среднего значения, пишет 1-property.ru.

Рынок недвижимости развивается также за счет увеличения объема кредитования.