В Португалию приедет Российский классический балет

Прославленный коллектив «Российского классического балета» из Москвы, возглавляемый знаменитой балериной Евгенией Беспаловой, возвращается в Португалию, чтобы представить один из шедевров классического балета - «Щелкунчик» («O Quebra-Nozes») П.И. Чайковского.

Спешите окунуться в этот очаровательный рассказ, который пробуждает наше воображение и переносит в царство фантазии. Вас ждет Рождественская мечта и встреча с анимированными куклами, злыми существами и невероятным героем - принцем Щелкунчиком, первой любовью Клары... Наполненный романтикой и фэнтези, «Щелкунчик» возвеличивает способность детей мечтать и демонстрировать искренность своих чувств.

«Щелкунчик» увековечил гений Чайковского благодаря знаменитому Опусу 71, наполненному замечательными мелодиями, такими как Танец феи Драже и Вальс цветов.

Коллектив из Москвы представляет классическую версию «Щелкунчика» в оригинальной постановке Мариуса Петипа с реалистичной хореографией невероятной красоты, изысканными костюмами с роскошными деталями и безупречными солистами и исполнителями во главе со звездами мирового балета.

Время проведения: 24 ноября, начало спектаклей - в 17.00 и 21.30

Место проведения: Coliseu Porto Ageas