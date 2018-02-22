В работе Facebook и Instagram произошел глобальный сбой

Судя по карте жалоб на сбои, социальные сети недоступны в европейских странах, в частности в России. В большинстве отчетов говорится о полном отключении доступа, некоторые пользователи жалуются на невозможность войти в аккаунт. Около 15 процентов юзеров сообщили, что не могут загрузить изображения.

На неполадки в работе соцсетей обратил внимание и глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. «Официально заявляю, что я тут ни при чем!» - отметил политик.

«Роскомнадзор не имеет к этому никакого отношения», - уточнили в пресс-службе ведомства «Интерфаксу».

Сервис Instagram принадлежит компании Facebook. Последний масштабный сбой в обеих соцсетях был зафиксирован в январе этого года.