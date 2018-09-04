В салоне красоты в Италии работают «солнечные» парикмахеры

Одна из студенток – Джессика. У девушки синдромом Дауна. Сейчас в ее обязанности входит встреча гостей и мытье головы. А после окончания шестимесячного курса она станет помощником парикмахера, пишет mir24.tv.

«Когда я сталкиваюсь с очень сухими волосами, я использую специальный шампунь», – говорит Джессика.

Итальянское законодательство защищает права инвалидов. Компаниям, которые отказываются нанимать работников с ограниченными возможностями, начисляют штрафные санкции. Однако многие работодатели по-прежнему предпочитают оплачивать расходы, а не придерживаться рекомендаций.