В салоне красоты в Италии работают «солнечные» парикмахеры
В Италии владелица салона красоты обучает девушек с ограниченными возможностями искусству работы с волосами.
Одна из студенток – Джессика. У девушки синдромом Дауна. Сейчас в ее обязанности входит встреча гостей и мытье головы. А после окончания шестимесячного курса она станет помощником парикмахера, пишет mir24.tv.
«Когда я сталкиваюсь с очень сухими волосами, я использую специальный шампунь», – говорит Джессика.
Итальянское законодательство защищает права инвалидов. Компаниям, которые отказываются нанимать работников с ограниченными возможностями, начисляют штрафные санкции. Однако многие работодатели по-прежнему предпочитают оплачивать расходы, а не придерживаться рекомендаций.
Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!