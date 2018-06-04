В Сарагосе - самые дешевые пятизвездочные отели в Испании

Ежегодный доклад Hotel Price Index составляется порталом Hoteles.com на основе данных, собранных в собственной базе.

В столице Арагона в 2017 году туристы в среднем платили за номер в пятизвездочном отеле 105 евро. Немногим дороже обходилось проживание в Гранаде, где средняя стоимость за ночь составляла 109 евро. В пятерку самых дешевых городов по этому показателю также вошли Бильбао (142 евро), Валенсия (165 евро) и Барселона (175 евро). При этом, в случае с каталонской столицей, отмечается самое заметное снижение цен по сравнению с прошлым годом - 13%, передает noticia.ru.

В мировом рейтинге самых дешевых пятизвездочных отелей лидирует район Кату в Таиланде.