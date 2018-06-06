В Саудовской Аравии впервые выдали женщине водительские права

Среда, 06 Июнь 2018 Мир Мир Популярные материалы

В Саудовской Аравии впервые выдали женщине водительские права

Фактический запрет на вождение автомобиля женщинами действовал в стране с 1990 года.

Хотя в местных законах это никак не было прописано, женщины не могли садиться за руль. А тех, кто осмеливался - штрафовали или арестовывали.

Декрет, согласно которому женщинам можно получать права и управлять автомобилем, король Саудовской Аравии подписал только в прошлом году. В 2018 году он вступил в силу. С 24 июня этого года впервые в истории королевства женщины-водители станут полноправными участницами дорожного движения, пишет ntv.ru.

Первое водительское удостоверение женщине выдали сотрудники Генерального управления дорожного движения. Местные СМИ этот момент назвали «историческим». Имя счастливой обладательницы не называют, но известно, что у нее уже были права международного образца.

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