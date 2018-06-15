В сборной Саудовской Аравии оценили победу россиян

«Безусловно, я изучил сборную России. Я не считаю, что соперник нас удивил. Я уважаю их. Но они играли так же на протяжении предыдущих своих матчей. Они теряли мяч, теряли дальние навесы, пытались играть высокими передачами, на втором этаже», - заявил Пицци.

По словам тренера, он знал слабые стороны россиян. «Первый гол был неожиданным, он застал нас врасплох. Я не видел больших сюрпризов в игре сборной России», - добавил он.

14 июня сборная России обыграла команду Саудовской Аравии в первом матче чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 5:0.

Мундиаль продлится до 15 июля. Сборная России на групповом этапе также сыграет с командами Египта и Уругвая.