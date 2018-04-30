В семье Диброва произошло несчастье

Понедельник, 30 Апрель 2018 Мир Мир Популярные материалы

В семье Диброва произошло несчастье

Дмитрий Дибров и его семья чудом выжили в пожаре. Всех спас телеведущий.

О несчастье сообщила супруга журналиста Полина в своем микроблоге.

«В три часа ночи подпрыгнула с кровати от едкого запаха… Пробежала все комнаты на третьем этаже (наш этаж с Димой) - тихо, но вонь. Спустилась на второй - та же картина, запах усилился, дети спят. Первый - сидит мой муж за столом с рюмкой виски без лица… Запах невероятный», - начала свой рассказ Полина (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранена - прим.ред.).

Оказалось, что пока все спали в доме произошел пожар. Семью спас Дмитрий. «Дима справился с управляющим сам. Загорелся поставленный мной на подзарядку сегвей и это наше счастье, что муж не спал и был на первом этаже, иначе, последствия были бы ужасными. Едкий дым, копоть - зайти в комнату невозможно, Дверь стеклянная треснула», - отметила супруга телеведущего.

После ужасного происшествия Дибров еще долго не мог уснуть. Телеведущий пережил большой стресс. «Пожар - это невероятно страшно. Уложила мужа спать под утро, все время говорит во сне и называет имена детей. Он очень перепугался за их жизнь и мысли о том, если бы все спали сводят с ума», - поделилась Полина.

Напомним, Дмитрий Дибров женился на уроженке Ростова-на-Дону Полине в 2009 году, тогда девушке было 20 лет. Молодая супруга подарила телеведущему троих сыновей, пишет news.rambler.ru.

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