В сети поделились впечатлениями после 17-часового беспосадочного рейса

Четверг, 29 Март 2018 Мир Мир Популярные материалы

В сети поделились впечатлениями после 17-часового беспосадочного рейса

Авиакомпания Qantas завершила первый беспосадочный рейс из австралийского города Перт в Лондон.

Boeing 787-9 Dreamliner преодолел расстояние почти в 14,5 тысячи километров за 17 часов, сообщает BBC News.

О своих впечатлениях от полета в материале для портала AirlineRatings рассказала журналистка Натали Ричардс (Natalie Richards). «Как и все остальные, я начала свой 17-часовой марафон с того, что все мы делаем, когда попадаем в некое новое место, - нажимаем все кнопки», - пишет она.

Всеми доступными функциями пассажиры могли пользоваться с помощью сенсорного экрана. Ричардс отметила наличие в мультимедийном сервисе каталога голливудских блокбастеров, карты полета, подкастов и последнего альбома британского исполнителя Сэма Смита.

Из еды журналистка выбрала средиземноморские овощи с красным рисом. По словам Ричардс, это показалось ей свежее, чем любая другая пища, которую она когда-либо ела в полете.

Девушке также удалось поспать. Условия для сна на этом рейсе - у каждого пассажира имелись подставка для ног, большая подушка, плед и регулируемый подголовник - показались ей более комфортными, чем на других полетах в экономе.

Выполняемый Qantas рейс Перт - Лондон стал одним из самых протяженных в мире, он сопоставим с рейсом Доха (Катар) - Окленд (Новая Зеландия), который впервые был совершен Qatar Airways в феврале 2017 года. Самым продолжительным является перелет по маршруту Ньюарк (США) - Сингапур, он занимает 18 часов 50 минут.

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