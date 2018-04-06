В Швеции подожгли посольство Португалии: пострадали 14 человек

Пятница, 06 Апрель 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

В Швеции подожгли посольство Португалии: пострадали 14 человек

14 человек пострадали в результате поджога в здании посольства Португалии в Швеции.

Однако в МИД Португалии заявили, что это не был терроризм, а «изолированный акт, совершенный озабоченным посетителем».

Отмечается, что поджог совершил 50-летний мужчина, который пришел в здание посольства. Он говорил бессвязно на английском и испанском языках о каких-то проблемах с торговлей людьми в Португалии, пишет 24tv.ua.

Мужчина требовал разговора с лицом, ответственным за консульский сектор посольства, однако еще до начала такого разговора совершил поджог и убежал. Впоследствии его задержала полиция. Она и занимается расследованием этого дела.

Из-за поджога пострадали 14 человек.

Стоит отметить, что кроме посольства Португалии, в этом здании в центре Стокгольма также размещены посольства Туниса, Аргентины и Бельгии.

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