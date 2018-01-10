В Швейцарии поймали 80-летнего грабителя банков

Прокуратура кантона Люцерн заявила, что задержанный сознался в ограблении, которое произошло в городе Мегген в декабре.

Детали преступления пока не раскрываются. На фотографии с места происшествия, которую опубликовали правоохранительные органы, лицо грабителя скрыто черной маской. В руках он держит синий пластиковый мешок с деньгами. Был ли преступник вооружен, не уточняется. Сообщается только, что банк он покинул пешком.

В 2017 году сообщалось, что 71-летнего американца, который ограбил банк, чтобы попасть в тюрьму и не возвращаться домой к жене, приговорили к домашнему аресту.