В Швейцарии поймали 80-летнего грабителя банков

Среда, 10 Январь 2018 Мир Мир Популярные материалы

В Швейцарии поймали 80-летнего грабителя банков

В Швейцарии арестовали 80-летнего мужчину, которого подозревают в ограблении банка.

Прокуратура кантона Люцерн заявила, что задержанный сознался в ограблении, которое произошло в городе Мегген в декабре.

Детали преступления пока не раскрываются. На фотографии с места происшествия, которую опубликовали правоохранительные органы, лицо грабителя скрыто черной маской. В руках он держит синий пластиковый мешок с деньгами. Был ли преступник вооружен, не уточняется. Сообщается только, что банк он покинул пешком.

В 2017 году сообщалось, что 71-летнего американца, который ограбил банк, чтобы попасть в тюрьму и не возвращаться домой к жене, приговорили к домашнему аресту.

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