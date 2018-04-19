В случае избрания Сальвини Италия выступит против антироссийских санкций‍

Италия будет продвигать идею отмены санкций против России в случае избрания премьер-министром главы партии «Лига Севера» Маттео Сальвини. Об этом «Известиям» заявил член партии, депутат Европарламента Марио Боргезио.

- Если страна не может отменить санкции, это означает потерю ее суверенитета, при которой государству - члену Евросоюза отказывают в праве защищать свои законные интересы, - заявил он.

По словам политика, неясно, как Евросоюз сможет повлиять на страны, которые отменят ограничительные меры.

- Если Маттео Сальвини возглавит правительство, политика Италии в этом отношении станет более определенной, - отметил он.

Боргезио также не считает, что отказ от антироссийских мер как-то повлияет на отношения Италии и США, поскольку «это не в интересах ни одной из сторон», пишет iz.ru.

В начале апреля Сальвини вновь призвал снять с России «абсурдные санкции, которые наносят неисчислимый ущерб итальянской экономике».