В Солнечной системе нашли погибшую планету

Пятница, 04 Май 2018 Мир Мир Популярные материалы

В Солнечной системе нашли погибшую планету

Международная группа астрономов нашла планету, которая когда-то существовала в Солнечной системе.

Международная группа астрономов изучила алмазы, обнаруженные внутри метеорита «аль-Махата ас-Ситта» (Almahata Sitta), и пришла к выводу, что небесное тело было частью разрушенной протопланеты размером с Меркурий или Марс, которая когда-то существовала в Солнечной системе.

Статья ученых опубликована в журнале Nature Communications.

Метеорит с крупными алмазными кристаллами был частью астероида 2008 TC3, упавшего в Нубийскую пустыню в Судане в 2008 году. Он относится к уреилитам - метеоритам, образованным крупнозернистыми породами - оливином и пироксеном. Кроме того, в нем обнаружена высокая концентрация углерода в виде графитов и алмазов.

Ученые подсчитали, что для образования алмазов, найденных в «аль-Махата ас-Ситта», необходимо давление более 20 гигапаскаль. Это указывает на то, что кристаллы не могли возникнуть в результате столкновения с поверхностью Земли, а выросли в недрах крупного небесного тела.

Таким телом, скорее всего, была планетезималь - «зародыш» планеты. Если протопланета была не меньше Меркурия, алмазы образовались бы в ее центре. Если по размеру она была сравнима с Марсом, тогда кристаллы должны были сформироваться на границе ядро-мантия. По словам ученых, результаты исследования стали первым надежным доказательством существования в Солнечной системе уже исчезнувшей планеты.

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