В списке богатейших россиян сменился лидер

Владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин опередил основного акционера «Северстали» Алексея Мордашова и стал самым богатым человеком России, следует из данных индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI), составленного агентством Bloomberg.

C начала года Лисин разбогател на 2,17 миллиарда долларов, до 20,19 миллиарда долларов. Состояние Мордашова Bloomberg оценивает в 20,18 миллиарда долларов. С начала года оно увеличилось на 506 миллионов долларов.

В общем рейтинге богатейших людей мира Лисин занимает 45-е место, Алексей Мордашов - 46-е. Лидером среди россиян в рейтинге Bloomberg Billionaires Index он был в течение 267 дней.

Замыкает тройку лидеров глава правления «Новатэка» Леонид Михельсон, его состояние с начала года увеличилось на 2,3 миллиарда долларов, до 19 миллиардов долларов.

В апреле Лисин в третий раз возглавил рейтинг 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes.

По оценке Forbes, в конце апреля 2018 года в России насчитывалось 102 миллиардера, их совокупное состояние составило 403 миллиарда долларов.