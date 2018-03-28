В США дети во время прогулки нашли челюсть мастодонта

Среда, 28 Март 2018 Мир Мир Популярные материалы

В США дети во время прогулки нашли челюсть мастодонта

В США три мальчика во время прогулки нашли челюсть вымершего десять тысяч лет назад мастодонта.

Ребята гуляли по семейному дачному участку в деревне Бовина на побережье реки Миссисипи во время весенних каникул. 12-летний Кэйд Сэллерс (Caid Sellers), его 10-летний брат Шон и их 8-летний двоюродный брат Майкл Махалитк (Michael Mahalitc) сначала приняли находку за бревно, но затем обнаружили, что у него есть зубы. Они попытались поднять кость, но не смогли.

Дети рассказали о находке родителям, и их отец отвез челюсть в музей естествознания штата Миссисипи. Палеонтолог Джордж Филлипс (George Phillips) изучил ее и заявил, что это челюсть «весьма зрелого» мастодонта, а точнее ее нижний левый фрагмент. Ученый отметил, что эту часть тела древнего млекопитающего находят «крайне редко».

Мастодонты - древние хоботные млекопитающие, жившие на территории практически всего земного шара. Они отличаются от мамонтов и слонов строением челюсти.

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