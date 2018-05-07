В США из грузовика инкассаторов высыпались 600 тысяч долларов

Понедельник, 07 Май 2018 Мир Мир Популярные материалы

В США из грузовика инкассаторов высыпались 600 тысяч долларов

Почти 600 тысяч долларов рассыпали сотрудники американской инкассаторской компании Bricks на одной из дорог в штате Индиана.

Теперь полиция ищет автомобилистов, которые мешками собирали купюры на обочинах.

Инцидент произошел на трассе I-70 в Индиане. Плохо закрытые двери грузовика привели к тому, что из автомобиля прямо на дорогу сдуло почти 600 тысяч долларов.

Увидев ворох денег, автомобилисты начали останавливаться прямо на проезжей части и собирать деньги. Инкассаторы вызвали полицейских. Некоторые граждане отдали найденное сами, однако многим удалось скрыться. Очевидцы сообщили, что больше всего денег удалось унести водителю школьного автобуса и компании из четверых человек. Последние загрузили в свой белый грузовик целый мешок денег. Сейчас их разыскивают сотрудники правоохранительных органов. Нарушителям грозит обвинение в краже. При этом отмечается, если люди добровольно вернут деньги, их не накажут, пишет ntv.ru.

Источник в полиции в интервью телеканалу CBS добавил, что не советует жителям близко подходить к месту происшествия, пока там не соберут все купюры - сейчас там выставлено оцепление. Всем нарушителям грозит арест.

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