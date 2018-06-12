В США преступник взял в заложники четырех детей и убил их

Жертвами убийцы стали дети в возрасте 1, 6, 10 и 11 лет. Преступник застрелился в туалете. Предположительно, двое из убитых являлись родными детьми стрелка.

Трагедия развернулась после того, как подруга мужчины позвонила в полицию и заявила о домашнем насилии. Гэри Уэйн Линдси, отбывая условный срок за ряд преступлений, забаррикадировался в доме и открыл огонь по стражам порядка, ранив одного из них.

14 февраля бывший ученик Николас Круз открыл стрельбу в школе в Паркленде (штат Флорида). В результате погибли 17 человек и не менее 14 получили ранения. Стрелок был задержан. Сообщалось также, что сотрудников ФБР как минимум два раза предупреждали об угрозе со стороны Круза. В обоих случаях они не передали эту информацию местным силовикам.