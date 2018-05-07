В Тель-Авиве прошел ежегодный «Марш шлюх»

Понедельник, 07 Май 2018 Мир Мир Популярные материалы

В Тель-Авиве прошел ежегодный «Марш шлюх»

В Израиле уже в седьмой раз прошла массовая акция «Марш шлюх» (Slut Walk).

В ходе которой женщины отстаивают свое право носить любую одежду и не подвергаться при этом обвинениям в распущенности и сексуальным домогательствам.

На этот раз в Тель-Авиве на улицы вышли более 1000 человек, сообщает NEWSru Israel.

Участники акции прошли от площади Рабина по бульвару Ротшильда до района Неве-Цедек. У молодых людей в руках были плакаты с изображениями тех, кто подозревается в домогательствах или был осужден за сексуальные преступления, а также портрет министра юстиции Айелет Шакед, которую обвиняют в том, что она не защищает права женщин.

Идея проведения Slut Walk возникла в апреле 2011 года в Канаде, после того как офицер полиции Торонто Майкл Сангинетти, выступая перед студентами юридического факультета Йоркского университета на семинаре по безопасности, заявил: «Никто к вам не пристанет, если вы не будете одеваться как шлюхи». Позже он написал в университет письмо с извинениями.

В знак протеста против такой позиции в нескольких странах начались марши протеста, участники которых отстаивают право носить любую одежду без опасений быть обвиненными в том, что она может провоцировать к насилию.

Первый в истории «Марш шлюх» состоялся в апреле 2011 года в Торонто. С тех пор подобные акции стали традиционной формой протеста во многих странах мира.

В мае 2017 года тель-авивский «Марш шлюх» состоялся на фоне обсуждения нескольких случаев группового изнасилования девушек, в том числе несовершеннолетних. В отличие от либерального Тель-Авива, Иерусалим более консервативен, в нем много религиозных общин - от ортодоксальных иудейских до мусульманских.

В некоторых городах США «марши шлюх» проходят в апреле. Так, несколько десятков студентов Университета Невады в Лас-Вегасе в прошлом году прошли по улицам в знак протеста против выраженного Сангинетти подхода к проблеме насилия.

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