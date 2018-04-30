В Тихом океане произошло мощное землетрясение

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Геофизической службы РАН, эпицентр землетрясения магнитудой 5,5 находился на расстоянии 99 километров от города Порт-Вила - столицы тихоокеанского островного государства Вануату, пишет ntv.ru.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Государство Вануату расположено в сейсмоактивной зоне Тихого океана, где часто происходят землетрясения, которые могут стать причиной разрушительных цунами.