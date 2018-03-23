В Токио поставили трехметровый памятник Годзилле

Трехметровое изваяние Годзиллы украсило площадь перед торговым центром Хибия Чантер в районе Юракучо в Токио. Как отмечает агентство Kyodo News, гигантский ящер из снятого в 2016 году фильма «Годзилла: Возрождение» стал самой большой статуей Годзиллы в Японии. На постаменте памятника висит табличка с надписью: «Человечеству теперь придется сосуществовать с Годзиллой».

Предыдущая статуя Годзиллы, которая стояла на этой же площади с 1995 года, сопровождалась цитатой из первого фильма о монстре, выпущенного в 1954 году. На табличке было написано: «Я не думаю, что эта Годзилла - последняя».

Площадь теперь переименовали в площадь Хибия Годзилла. Старую статую Годзиллы перенесут в кинотеатр Тохо, который откроется в этом районе через несколько дней, пишет ntv.ru.

Годзилла - вымышленный монстр-мутант, персонаж комиксов, фильмов и мультфильмов. Это доисторический гигантский ящер-самец, проснувшийся из анабиоза после испытаний водородной бомбы и обладающий способностью извергать разрушительные тепловые лучи.