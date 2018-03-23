В Токио поставили трехметровый памятник Годзилле

Пятница, 23 Март 2018 Мир Мир Популярные материалы

В Токио поставили трехметровый памятник Годзилле

Статуя популярного в массовой культуре монстраГодзиллы появилась в столице Японии.

Трехметровое изваяние Годзиллы украсило площадь перед торговым центром Хибия Чантер в районе Юракучо в Токио. Как отмечает агентство Kyodo News, гигантский ящер из снятого в 2016 году фильма «Годзилла: Возрождение» стал самой большой статуей Годзиллы в Японии. На постаменте памятника висит табличка с надписью: «Человечеству теперь придется сосуществовать с Годзиллой».

Предыдущая статуя Годзиллы, которая стояла на этой же площади с 1995 года, сопровождалась цитатой из первого фильма о монстре, выпущенного в 1954 году. На табличке было написано: «Я не думаю, что эта Годзилла - последняя».

Площадь теперь переименовали в площадь Хибия Годзилла. Старую статую Годзиллы перенесут в кинотеатр Тохо, который откроется в этом районе через несколько дней, пишет ntv.ru.

Годзилла - вымышленный монстр-мутант, персонаж комиксов, фильмов и мультфильмов. Это доисторический гигантский ящер-самец, проснувшийся из анабиоза после испытаний водородной бомбы и обладающий способностью извергать разрушительные тепловые лучи.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: работники умнее патронов

      Опубликованы данные исследования Обсерватория по неравенству ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa.

      Подробнее

    • Португалия: Пасхальные выходные в зоопарке

      В этом году Лиссабонский зоопарк подготовил множество интересных развлечений для детей.

      Подробнее

    • Amazon пообещал повысить зарплаты испанским работникам

      Amazon объявила, что работникам логистического центра в Сан-Фернандо-де-Энарес , которые объявили на этой неделе забастовку, с 1 апреля повысят оклады.

      Подробнее

    • Испанец вышел из комы, услышав гимн «Севильи»

      В клинической больнице «Лосано-Блеса» в Сарагосе необычное средство помогло футболисту выйти из комы.

      Подробнее

    • Итальянцы испугались самолета

      Итальянцы испугались шума при преодолении самолетами ВВС звукового барьера.

      Подробнее

    • Италия: на Сицилии появился первый питомник трюфелей

      На Сицилии появился первый питомник для производства микоризных растений, под который отведено 2 га.

      Подробнее

    • В Токио поставили трехметровый памятник Годзилле

      Статуя популярного в массовой культуре монстраГодзиллы появилась в столице Японии.

      Подробнее

    • Американская подлодка вмерзла в лед

      Субмарина ВМС США Hartford застряла во льдах Арктики, отрабатывая сценарии нанесения ударов по России.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!