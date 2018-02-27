В Турции предложили уголовное наказание за измены

Вторник, 27 Февраль 2018 Мир Мир Популярные материалы

В Турции предложили уголовное наказание за измены

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сожалеет о следовании примеру ЕС и отказе от предложения ввести уголовную ответственность за адюльтер.

В 1996 году Конституционный суд страны отменил закон об изменах, сославшись на то, что женщин наказывали больше, чем мужчин. В частности, турчанок признавали виновными в случае, если они хотя бы однажды были неверны супругу, а турецких мужчин лишь тогда, когда у них были длительные отношения на стороне.

По словам главы государства, необходимо пересмотреть этот вопрос и вновь ввести уголовную ответственность за супружескую измену.

В 2004 году власти задумались над тем, чтобы вернуть наказание за прелюбодеяние, однако отказались от этой идеи, чтобы соответствовать стандартам Евросоюза.

Ранее за измену в Турции грозило до трех лет тюрьмы.

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