В выходные не забудьте перевести часы!

Переход на летнее время осуществляется в 70 странах мира, включая почти все страны Европы.

Переход на летнее время позволяет более рационально использовать светлое время суток и экономить электроэнергию. Обычно стрелки часов передвигают на час вперед в последнее воскресенье марта (а в последнее воскресенье октября возвращают на час назад). Но так поступают не везде. Ряд стран, в числе которых Россия, от перехода на летнее время отказались, а остальные не обязательно делают это синхронно.

ЕВРОПА: С 1996 года в странах Европы действует система перевода часовой стрелки в последнее воскресенье марта на один час вперед и в последнее воскресенье октября на один час назад. Исключение составляют Россия, Исландия и Белоруссия (эти страны не переходят на летнее время).

В 2018 году переход производится в ночь с 24 на 25 марта. Стрелки часов переводятся в два часа ночи — с 02:00 на 03:00. После этого разница во времени с Москвой составит один час.

США, КАНАДА (КРОМЕ ШТАТА САСКАЧЕВАН), МЕКСИКА:

США: Переход во второе воскресенья марта в 02:00, обратно — в 02:00 в первое воскресенье ноября. Не переходят только Гавайи, Пуэрто-Рико и Виргинские острова.

Аризона не переводит часы (но переход осуществляют американцы из северной части штата).

ДРУГИЕ СТРАНЫ: Переход также осуществляется на Кубе, в Марокко, Иране, Сирии, Иордании, Ливане, Израиле, Палестине.

АВСТРАЛИЯ: В штатах Южная Австралия, Новый Южный Уэльс, Виктория, Тасмания и на Австралийской столичной территории дважды в год производится перевод часов: на летнее время (1 октября в 02:00) и обратно (1 апреля в 03:00) .

В штатах Западная Австралия и Квинсленд, а также на Северной территории перевод часов на летнее и зимнее время не производится.

ЧИЛИ: Данные везде разные! Но РИА «Новости» пишет, что с 2015 года перехода нет.

ПАРАГВАЙ: Заканчивает летнее время 23–24 марта, начинает 1 октября.

БРАЗИЛИЯ: Почти нигде нет перехода, кроме штатов Кампу-Гранди, Куяба, Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро (там летнее время начинается 4 ноября в полночь, заканчивается в полночь 18 февраля).

Кто отказался от летнего времени

Япония, Китай, Индия, Сингапур, Турция, Абхазия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Донецкая Народная Республика, Казахстан, Киргизия, Луганская Народная Республика, Россия (с 2011 года), Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Южная Осетия.