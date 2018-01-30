В Японии начали продавать недвижимость за биткоины

Пока за криптовалюту продается только один объект - небольшое здание стоимостью 547 биткоинов (около 6,4 млн долларов), пишет realty.newsru.com.

Технический директор Yitanzi Йокосава Юске в комментарии BTC Manager отметил, что в последнее время многие из тех, кто разбогател на росте курса биткоина, присматриваются к рынку недвижимости, стремясь сделать выгодные инвестиции. По его словам, на японском рынке недвижимости достаточно много игроков, готовых принимать оплату в криповалюте.

В Yitanzi рассчитывают продать первый объект за биткоины в течение пары недель. В настоящее время компания рассматривает перспективы приема оплаты в криптовалюте Ethereum.