В Ярославле появился памятник потерянному бумажнику

Пошутить над жителями и гостями Ярославля решил историк Ян Левин, который изготовил и установил на улице Собинова памятник потерянному бумажнику.

Скульптура представляет собой железный кошелек, который «валяется» на тротуаре.

Но унести его не получится - конструкция довольно прочно закреплена в бетоне метровым металлическим штырем.

Рядом с памятником установлена и камера видеонаблюдения, с помощью которой можно наблюдать за реакцией прохожих.