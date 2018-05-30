В Ярославле появился памятник потерянному бумажнику
За железной скульптурой ведется видеонаблюдение.
Пошутить над жителями и гостями Ярославля решил историк Ян Левин, который изготовил и установил на улице Собинова памятник потерянному бумажнику.
Скульптура представляет собой железный кошелек, который «валяется» на тротуаре.
Но унести его не получится - конструкция довольно прочно закреплена в бетоне метровым металлическим штырем.
Рядом с памятником установлена и камера видеонаблюдения, с помощью которой можно наблюдать за реакцией прохожих.
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