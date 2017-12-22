В Зимбабве белым фермерам начали возвращать землю

Пятница, 22 Декабрь 2017 Мир Мир Популярные материалы

В Зимбабве белым фермерам начали возвращать землю

Новый президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва впервые вернул землю белому фермеру.

Надел у Роберта Смарта отняли во времена правления предыдущего главы государства Роберте Мугабе, сообщает New York Post.

Участок Смарта располагается в 200 километрах от столицы страны - Хараре. Десятки рабочих и местные жители встречали фермера аплодисментами и песнями.

Новый зимбабвийский лидер назвал земельную реформу неизбежной. Он пообещал компенсировать убытки фермерам, потерявшим угодья в результате реформ Мугабе. Таким образом, глава государства хочет привлечь в страну инвестиции.

Отмечается, что с министром земледелия страны собираются встретиться представители Фермерского союза, представляющего интересы белых фермеров.

Гонения на них начались в конце 1990-х годов. В 2000-м правящая партия Зимбабве (Африканский национальный союз - Патриотический фронт) во главе с Мугабе начала проводить земельную реформу. В то время белое население составляло лишь один процент, однако владело большим количеством плодородных угодий. В результате почти все эти земельные хозяйства были отобраны. В 2000 году в Зимбабве проживали 4,5 тысячи белых фермеров, после реформы их осталось всего несколько сотен.

В середине ноября в Зимбабве произошел бескровный переворот, в результате которого пост главы государства достался Эммерсону Мнангагве. Мугабе правил страной с 1980 года.

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