Валенсия лидирует по росту турпотока в Испании

Среда, 06 Июнь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Валенсия лидирует по росту турпотока в Испании

Число иностранных туристов, посетивших Валенсийское сообщество за первые четыре месяца 2018 года превысило 2,28 млн человек.

Это на 8,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что является самым высоким результатом среди испанских регионов.

По данным Национального статистического института, совокупные расходы иностранных туристов в Валенсии составили 2,15 млн евро. По этому показателю также зафиксирован рост в 8,4% по сравнению с прошлогодним результатом. В среднем по Испании он составляет 4,6%, передает noticia.ru.

В апреле туристический поток из-за рубежа составил 770 тысяч человек, на 2,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

В начале года в Валенсии наблюдался заметный рост делового туризма, который вырос на 27,6% по сравнению с 2017 годом. За четыре месяца Валенсию посетило 184 тысячи человек в целях, связанных с ведением бизнеса, корпоративными мероприятиями и встречами.

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