Вблизи Финляндии появится первый остров для феминисток

Вторник, 13 Февраль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Вблизи Финляндии появится первый остров для феминисток

Летом 2018 года откроется новый курорт на острове вблизи Финляндии, на который будет закрыт доступ мужчинам.

Это будет роскошное место для оздоровительного отдыха исключительно в женской компании. Об этом сообщает The New York Post.

Кристина Ротт, автор идеи и основательница курорта, рассказала, что во время своего отдыха заметила, как женщины реагируют на мужчин: все становятся более напряженными и вспоминают о косметике. Ей захотелось создать такое место, где женщины смогут расслабиться по-настоящему и сконцентрироваться на себе.

Курорт под называнием SheIsland на острове неподалеку от побережья Финляндии откроется для туристок в июле. Кристина планирует лично изучить информацию о желающих посетить курорт женщинах и оценить, вписывается ли каждая из них в концепцию идеального отдыха.

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