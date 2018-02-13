Вблизи Финляндии появится первый остров для феминисток

Это будет роскошное место для оздоровительного отдыха исключительно в женской компании. Об этом сообщает The New York Post.

Кристина Ротт, автор идеи и основательница курорта, рассказала, что во время своего отдыха заметила, как женщины реагируют на мужчин: все становятся более напряженными и вспоминают о косметике. Ей захотелось создать такое место, где женщины смогут расслабиться по-настоящему и сконцентрироваться на себе.

Курорт под называнием SheIsland на острове неподалеку от побережья Финляндии откроется для туристок в июле. Кристина планирует лично изучить информацию о желающих посетить курорт женщинах и оценить, вписывается ли каждая из них в концепцию идеального отдыха.