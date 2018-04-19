Вблизи от Земли пролетел астероид размером с Тунгусский метеорит

Как сообщает портал Space.com, в воскресенье в опасной близости от Земли пролетел крупный астероид, которому присвоили номер 2018 GE3. Орбита небесного тела размером до 110 метров пролегала в 192 тысячах километрах от Земли. Это примерно вдвое меньше, чем от Земли до Луны, пишет ntv.ru.

Ученые подчеркнули, что размеры астероида 2018 GE3 сопоставимы с Тунгусским метеоритом, столкнувшимся с Землей в 1908 году, и в несколько раз превышают Челябинский метеорит.

Несмотря на крупный размер небесного тела, астрономы обнаружили 2018 GE3 лишь за 21 час до момента максимального сближения с Землей.