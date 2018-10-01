«Вечно молодая» 50-летняя китаянка раскрыла секрет своей внешности

Елинь призналась, что вот уже 30 лет активно занимается спортом. Больше всего ей нравится плавать в открытых водоемах: женщина не бросает это занятие даже зимой.

Елинь переплывала через 40-километровый Малаккский пролив, прыгала с парашютом с высоты 4,5 километра и занималась йогой на 30-градусном морозе. В последнее время Елинь, вышедшая на пенсию библиотекарь, а ныне — популярный блогер, обучается фридайвингу на филиппинских пляжах. «Я всегда любила море и умею плавать с аквалангом, но теперь я бросила себе новый вызов. Я хочу нырять как можно глубже безо всякого оборудования», — рассказала она. Женщина призналась, что новое занятие дается ей непросто: не дышать под водой по три минуты оказалось «невыносимо больно».

Бизнес-партнер Елинь Тэгань Ши считает, что женщина меняет стандарты женской красоты в Китае: «Раньше красивыми считались белокожие, скромные и слабые женщины, но Елинь постепенно разрушает стереотипы. Она смелая, не боится пробовать что-то новое, я восхищаюсь ее мужеством».

Елинь шутливо называет своей главной целью в жизни «путешествовать по всему миру и носить красивые купальники». Она надеется сохранить свою внешность до 80 лет. Ее 23-летний сын отметил, что ему непросто найти себе подругу, так как все принимают мать за его девушку.