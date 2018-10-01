«Вечно молодая» 50-летняя китаянка раскрыла секрет своей внешности

Понедельник, 01 Октябрь 2018 Мир Мир Популярные материалы

«Вечно молодая» 50-летняя китаянка раскрыла секрет своей внешности

Прославившаяся своей «молодостью» китаянка Лю Елинь рассказала, что ей удается хорошо выглядеть благодаря тренировкам на холоде.

Елинь призналась, что вот уже 30 лет активно занимается спортом. Больше всего ей нравится плавать в открытых водоемах: женщина не бросает это занятие даже зимой.

Елинь переплывала через 40-километровый Малаккский пролив, прыгала с парашютом с высоты 4,5 километра и занималась йогой на 30-градусном морозе. В последнее время Елинь, вышедшая на пенсию библиотекарь, а ныне — популярный блогер, обучается фридайвингу на филиппинских пляжах. «Я всегда любила море и умею плавать с аквалангом, но теперь я бросила себе новый вызов. Я хочу нырять как можно глубже безо всякого оборудования», — рассказала она. Женщина призналась, что новое занятие дается ей непросто: не дышать под водой по три минуты оказалось «невыносимо больно».

Бизнес-партнер Елинь Тэгань Ши считает, что женщина меняет стандарты женской красоты в Китае: «Раньше красивыми считались белокожие, скромные и слабые женщины, но Елинь постепенно разрушает стереотипы. Она смелая, не боится пробовать что-то новое, я восхищаюсь ее мужеством».

Елинь шутливо называет своей главной целью в жизни «путешествовать по всему миру и носить красивые купальники». Она надеется сохранить свою внешность до 80 лет. Ее 23-летний сын отметил, что ему непросто найти себе подругу, так как все принимают мать за его девушку.

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