Вечно юная актриса раскрыла секрет своей молодости

Понедельник, 22 Октябрь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Вечно юная актриса раскрыла секрет своей молодости

Тайваньская актриса Алисса Чиа (Alyssa Chia), известная своей моложавой внешностью, отметила 44-летие и рассказала, как сохранить молодость.

Чиа отпраздновала свой день рождения в кругу семьи: с 35-летним мужем и тремя дочерьми, старшей из которых 13 лет, средней три года, а младшей — один. «День рождения — день, который все женщины любят и ненавидят», — написала она в своем аккаунте в социальной сети Weibo и добавила, что старшая дочь поздравила ее с «двойным 22-летием».

Комментаторы восхитились ее внешностью и отметили, что она выглядит «даже не на 22 года, а на 18 лет».

Актриса объяснила, что сохранить внешность ей помог полный отказ от алкоголя и вечерних и ночных перекусов. Она добавила, что старается избегать жареной и острой пищи. Кроме того, Чиа всегда ложится спать рано, откладывает телефон за два часа до сна и постоянно пьет теплую воду и занимается спортом как минимум дважды в неделю.

Самым важным правилом она назвала умение расслабляться: «Существует много способов выразить любовь к себе. Убедитесь, что у вас есть время на массаж лица и стоп, а также позволяйте себе отдохнуть».

Чиа популярна в Китае и Юго-восточной Азии. С 16 лет она снимается в рекламных роликах, тайваньских сериалах и китайских фильмах. Также актриса ведет телепередачи и поет.

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