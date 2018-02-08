Вейперам предрекли смерть от пневмонии

Пресс-релиз результатов исследования доступен на сайте MedicalXpress.

Специалисты провели эксперименты на клеточных культурах, мышах и людях. Оказалось, что пар электронных сигарет позволяет патогенным бактериям прилипать к клеткам, выстилающим внутреннюю поверхность нижних дыхательных путей.

Ученые выявили эффект, который оказывали частицы пара на белок, называемый рецептором фактора активации тромбоцитов (ФАТ). ФАТ является медиатором воспаления, синтезируемым клетками иммунной системы. Оказалось, что при вейпинге этот процесс заметно усиливается.

Пневмококки используют рецепторы, с которым связывается фактор, для прилипания к клеткам легких. Это происходит при курении обычных сигарет, пассивном курении, а также при воздействии аэрозольных частиц в загрязненным воздухе. При курении электронных сигарет удваивается количество бактерий, прилипающих к рецептору, что не зависит от наличия никотина в паре.

У 17 людей, участвовавших в исследовании, уровень содержания рецептора ФАТ в дыхательных путях достигал троекратных значений через час после вейпинга.