Великобритания может запретить продажу пластиковых трубочек
В Великобритании в следующем году могут запретить продажу пластиковых трубочек, ватных палочек и некоторых других одноразовых изделий из пластика.
Это станет новым этапом кампании по борьбе с загрязнением рек и мирового океана.
С соответствующим заявлением планирует выступить премьер-министр Тереза Мэй во время встречи глав правительств стран Британского содружества 19 апреля, сообщает газета The Guardian.
По оценке министра окружающей среды Майкла Гоува, в королевстве ежегодно выбрасывается около 8,5 млрд пластиковых трубочек.
Правительство планирует выделить 61 млн фунтов стерлингов на развитие новых технологий, которые помогут решить проблему пластиковых отходов.
Осенью 2015 года в королевстве был введен налог в размере 5 пенсов на покупку полиэтиленовых пакетов в супермаркетах. Введение платы привело к сокращению их использования на 83% за первый год.
В январе еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер предложил ввести аналогичный налог на всей территории ЕС.
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