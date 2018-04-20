Великобритания может запретить продажу пластиковых трубочек

Это станет новым этапом кампании по борьбе с загрязнением рек и мирового океана.

С соответствующим заявлением планирует выступить премьер-министр Тереза Мэй во время встречи глав правительств стран Британского содружества 19 апреля, сообщает газета The Guardian.

По оценке министра окружающей среды Майкла Гоува, в королевстве ежегодно выбрасывается около 8,5 млрд пластиковых трубочек.

Правительство планирует выделить 61 млн фунтов стерлингов на развитие новых технологий, которые помогут решить проблему пластиковых отходов.

Осенью 2015 года в королевстве был введен налог в размере 5 пенсов на покупку полиэтиленовых пакетов в супермаркетах. Введение платы привело к сокращению их использования на 83% за первый год.

В январе еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер предложил ввести аналогичный налог на всей территории ЕС.